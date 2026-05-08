Путин сообщил, что ему всегда есть о чем поговорить с Лукашенко

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что ему всегда есть о чем поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в мире и другие вопросы. Белорусский лидер также примет участие в торжествах 9 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Нам всегда есть о чем поговорить и по текущим вопросам, связанным с экономикой, и вопросам социального характера», — сказал Путин в ходе встречи.
