Трамп обвинил наркокартели в управлении Мексикой и ввозе фентанила

Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США за 2023 год, уровень смертности от передозировки фентанилом, ввозимым с территории Мексики, вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 год. В ЦКПЗ отметили, что США столкнулись с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.