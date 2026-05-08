Трамп обвинил наркокартели в управлении Мексикой и ввозе фентанила

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власть в Мексике принадлежит исключительно наркокартелям. Выступая в Белом доме, он подчеркнул: «Потому что Мексикой управляют картели и больше никто. Картели. Они просто управляют ею». По мнению президента США, именно это обстоятельство является основной причиной острой проблемы нелегального ввоза синтетического опиоида фентанила в Соединенные Штаты.
В последние недели в отношениях между двумя странами зафиксирован новый рост напряженности. Глава американской администрации ранее фактически предупредил о возможности вмешательства США во внутренние дела Мексики для усиления борьбы с контрабандой наркотиков. Ранее стало известно, власти США начинают проверку деятельности всех 53 мексиканских консульских учреждений на своей территории с возможностью последующего закрытия части из них.
Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США за 2023 год, уровень смертности от передозировки фентанилом, ввозимым с территории Мексики, вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 год. В ЦКПЗ отметили, что США столкнулись с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.