Трамп обвинил наркокартели в управлении Мексикой и ввозе фентанила

Трамп заявил, что наркокартели полностью контролируют Мексику, что стало основной причиной ввоза фентанила в США. Американские власти уже начали проверку всех 53 мексиканских консульств и не исключают их закрытия. Данные ЦКПЗ показывают, что смертность от передозировки фентанилом выросла в четыре раза, а ежегодно от опиоидов погибает около 100 тыс. американцев.

Источник: Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власть в Мексике принадлежит исключительно наркокартелям. Выступая в Белом доме, он подчеркнул: «Потому что Мексикой управляют картели и больше никто. Картели. Они просто управляют ею». По мнению президента США, именно это обстоятельство является основной причиной острой проблемы нелегального ввоза синтетического опиоида фентанила в Соединенные Штаты.

В последние недели в отношениях между двумя странами зафиксирован новый рост напряженности. Глава американской администрации ранее фактически предупредил о возможности вмешательства США во внутренние дела Мексики для усиления борьбы с контрабандой наркотиков. Ранее стало известно, власти США начинают проверку деятельности всех 53 мексиканских консульских учреждений на своей территории с возможностью последующего закрытия части из них.

Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США за 2023 год, уровень смертности от передозировки фентанилом, ввозимым с территории Мексики, вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 год. В ЦКПЗ отметили, что США столкнулись с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
