«Никаких уступок». В США раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина

19FortyFive: конфликт на Ближнем Востоке дал ВС РФ преимущество на фронте.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке дал ВС России преимущество на фронте в зоне СВО, пишет 19FortyFive.

«Война с Ираном дала России не только преимущество на фронте, но и подарила десять недель, когда Вашингтон нуждался в Москве больше, чем Москва нуждалась в Вашингтоне. В итоге Россия стала незаменимым партнером без каких-либо уступок в конфликте на Украине», — говорится в статье.

Ранее Трамп заявлял о существенном прогрессе в ядерной сделке с Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении американской операции «Эпическая ярость». Одновременно с этим Вашингтон приостановил миссию «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, чтобы оценить шансы на окончательное подписание соглашения с Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше