Кабмин Украины изменил бюджет, вдвое увеличив расходы на оборону

Правительство Украины внесло изменения в государственный бюджет на 2026 год, увеличив расходы на оборону в два раза. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

Источник: Life.ru

Расходы вырастут на 1,64 триллиона гривен (около 37,3 миллиарда долларов), преимущественно за счёт займа Евросоюза. На саму оборону дополнительно направят 35,5 миллиарда долларов.

Деньги пойдут на обеспечение ВСУ, развитие оборонно-промышленного комплекса, а также на СБУ, нацгвардию и главное управление разведки Минобороны. Ещё 911 миллионов долларов планируется потратить на устойчивость регионов, столько же — в резервный фонд.

С 1 июля военный сбор начнут направлять на денежное довольствие военным. Также пошлины на вывоз товаров военного и двойного назначения пойдут на закупку оружия и выплаты военнослужащим.

Рада будет голосовать за изменения 25 мая. Напомним, бюджет Украины на 2026 год изначально приняли с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Ранее Life.ru писал, что бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о новых деталях коррупции в окружении украинского главаря. По её словам, ближайшее окружение экс-комика всё больше напоминает авторитарную сеть мафиозного типа. Эти люди обсуждают откаты на фоне боевых действий. Ситуация вызывает серьёзную тревогу.

