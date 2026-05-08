Кабмин Украины изменил бюджет, вдвое увеличив расходы на оборону

Расходы вырастут на 1,64 триллиона гривен (около 37,3 миллиарда долларов), преимущественно за счёт займа Евросоюза. На саму оборону дополнительно направят 35,5 миллиарда долларов.
Деньги пойдут на обеспечение ВСУ, развитие оборонно-промышленного комплекса, а также на СБУ, нацгвардию и главное управление разведки Минобороны. Ещё 911 миллионов долларов планируется потратить на устойчивость регионов, столько же — в резервный фонд.
С 1 июля военный сбор начнут направлять на денежное довольствие военным. Также пошлины на вывоз товаров военного и двойного назначения пойдут на закупку оружия и выплаты военнослужащим.
Рада будет голосовать за изменения 25 мая. Напомним, бюджет Украины на 2026 год изначально приняли с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
