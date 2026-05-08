Трамп: РФ и Украина проведут обмен пленными в формате «1000 на 1000»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российская и украинская стороны проведут обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Соответствующая публикация в пятницу, 8 мая, появилась на его странице в социальной сети Truth Social.

— Перемирие будет включать приостановку всех боевых действий, а также обмен заключенными — по 1000 человек с каждой стороны. Эта просьба была сделана лично мной, и я очень ценю согласие с ней президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского, — говорится в публикации американского лидера.

В этом же сообщении Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, приуроченное ко Дню Победы. Также американский лидер выразил надежду на то, что перемирие станет «началом конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны».

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова еще 6 мая сообщила, что Министерство обороны РФ и российские спецслужбы ежедневно проводят с украинской стороной переговоры об очередном обмене военнопленными.

24 апреля Москва и Киев провели новый обмен военнопленными, в рамках которого каждая сторона получила по 193 военнослужащих. На данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации. В Минобороны отметили, что при возвращении российских бойцов из плена посредническую помощь оказали США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
