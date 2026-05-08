Трамп: РФ и Украина проведут обмен пленными в формате «1000 на 1000»

24 апреля Москва и Киев провели новый обмен военнопленными, в рамках которого каждая сторона получила по 193 военнослужащих. На данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации. В Минобороны отметили, что при возвращении российских бойцов из плена посредническую помощь оказали США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).