Трамп: РФ и Украина проведут обмен пленными в формате «1000 на 1000»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российская и украинская стороны проведут обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Соответствующая публикация в пятницу, 8 мая, появилась на его странице в социальной сети Truth Social.
— Перемирие будет включать приостановку всех боевых действий, а также обмен заключенными — по 1000 человек с каждой стороны. Эта просьба была сделана лично мной, и я очень ценю согласие с ней президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского, — говорится в публикации американского лидера.
В этом же сообщении Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, приуроченное ко Дню Победы. Также американский лидер выразил надежду на то, что перемирие станет «началом конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны».
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова еще 6 мая сообщила, что Министерство обороны РФ и российские спецслужбы ежедневно проводят с украинской стороной переговоры об очередном обмене военнопленными.
24 апреля Москва и Киев провели новый обмен военнопленными, в рамках которого каждая сторона получила по 193 военнослужащих. На данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации. В Минобороны отметили, что при возвращении российских бойцов из плена посредническую помощь оказали США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).