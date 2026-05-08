Трамп надавил на Киев: Зеленский отменил удары по параду Победы

Владимир Зеленский подтвердил достижение договоренностей о прекращении огня и проведении масштабного обмена военнопленными в период празднования Дня Победы. При посредничестве США Киев отказался от планов нанесения ударов по Москве, выбрав приоритетом возвращение своих военнослужащих.
«Красная площадь для нас менее важна, чем жизни украинских пленных, которых можно вернуть домой», — сообщил Владимир Зеленский. Он пояснил, что в последние дни получал множество сигналов относительно конфигурации мероприятий в Москве в связи с угрозами применения украинского дальнобойного оружия, однако гуманитарный вопрос стал определяющим.
«Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая», — написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он добавил, что уже отдал приказ профильным ведомствам оперативно подготовить все процедуры для реализации обмена.
Зеленский особо отметил роль Вашингтона в достижении этого соглашения, выразив надежду на контроль за его выполнением: «Благодарю Президента Соединенных Штатов и его команду за результативную дипломатическую участие. Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной».
Ранее президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social объявил о введении трехдневного перемирия. По его словам, запрос о прекращении боевой активности на 9, 10 и 11 мая был сделан им лично и получил одобрение как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского. Американский лидер подчеркнул, что обе страны внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне, и выразил надежду, что это соглашение станет «началом конца» текущего конфликта.