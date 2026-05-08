Трамп надавил на Киев: Зеленский отменил удары по параду Победы

Ранее президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social объявил о введении трехдневного перемирия. По его словам, запрос о прекращении боевой активности на 9, 10 и 11 мая был сделан им лично и получил одобрение как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского. Американский лидер подчеркнул, что обе страны внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне, и выразил надежду, что это соглашение станет «началом конца» текущего конфликта.