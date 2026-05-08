Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле в преддверии Дня Победы

Ранее Путин одобрил предложение о подписании протокола, который вносит изменения в соглашение между Россией и Белоруссией о равных правах граждан двух стран на свободу передвижения. В документе говорится о поддержке инициативы правительства России по корректировке действующего соглашения между Москвой и Минском.