Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле в преддверии Дня Победы

Александр Лукашенко прибыл в Москву по приглашению российского президента для участия в торжествах, приуроченных ко Дню Победы. Как ранее отмечалось, визит был согласован так, чтобы совместить праздничные мероприятия с обсуждением накопившихся вопросов двусторонней повестки.
Стороны намерены затронуть темы сотрудничества России и Белоруссии, а также обсудить международные и региональные вопросы. После официальной части встреча продолжится в формате рабочего обеда.
Ранее Путин одобрил предложение о подписании протокола, который вносит изменения в соглашение между Россией и Белоруссией о равных правах граждан двух стран на свободу передвижения. В документе говорится о поддержке инициативы правительства России по корректировке действующего соглашения между Москвой и Минском.
