МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие тенденции в российской экономике.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Во время встречи российский лидер сообщил, что расскажет о том, что происходит в российской экономике в последнее время.
«Есть хорошие тенденции. Они, как правило, отражаются и на наших партнерах по Евразийскому (экономическому — ред.) союзу, тем более на наших отношениях с Белоруссией, поскольку у нас все-таки даже более глубокие отношения, чем с ЕврАзЭС по некоторым направлениям», — сказал Путин.
