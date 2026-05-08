"Никаких уступок": в США раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина

Конфликт на Ближнем Востоке обеспечил Вооруженным силам России стратегическое преимущество в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает издание 19FortyFive, Вашингтон оказался в ситуации, когда поддержка Москвы стала критически необходимой для решения иранского кризиса.
«Война с Ираном дала России не только преимущество на фронте, но и подарила десять недель, когда Вашингтон нуждался в Москве больше, чем Москва нуждалась в Вашингтоне», — отмечают авторы статьи. Эксперты подчеркивают, что резкая смена приоритетов Белого дома позволила российской стороне укрепить свои позиции на украинском направлении.
В материале указывается, что американская администрация фактически признала ведущую роль РФ в глобальной политике, не выдвигая встречных требований по текущему конфликту: «В итоге Россия стала незаменимым партнером без каких-либо уступок в конфликте на Украине».
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о существенном прогрессе в переговорах по новой ядерной сделке с Тегераном. На этом фоне государственный секретарь Марко Рубио объявил о завершении американской военной операции «Эпическая ярость». Одновременно с этим Вашингтон официально приостановил миссию «Проект Свобода», в рамках которой американские корабли сопровождали суда в Ормузском проливе. Данные шаги предприняты администрацией США для оценки перспектив подписания окончательного соглашения с Ираном.