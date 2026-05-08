Зеленский заявил о «режиме тишины» до 11 мая

О трехдневном перемирии в период 9—11 мая между Россией и Украиной Трамп сообщил сегодня в соцсети Truth Social. «Рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая). В России празднуют День Победы, но точно так же и на Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны. Это прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1 тыс. заключенных из каждой страны», — написал он.