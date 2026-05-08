Зеленский заявил о «режиме тишины» до 11 мая

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии между Россией и Украиной и об обмене пленными во время праздников.
«Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России на обмен военнопленными в формате “1000 на 1000”. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает над возвращением своих людей из российского плена. Я поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена», — написал Зеленский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков даст разъяснения в связи со словами Трампа о продлении перемирия. Позже Ушаков заявил, что Москва согласилась поддержать предложение Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая.
«По поручению президента России Владимира Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия», — сказал он.