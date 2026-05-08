Зеленский заявил о «режиме тишины» до 11 мая

Зеленский подтвердил заявление Трампа о трехдневном перемирии между Россией и Украиной с 9 по 11 мая и об обмене пленными. На этот период он поручил установить «режим тишины». Москва также согласилась поддержать инициативу Трампа.

Источник: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии между Россией и Украиной и об обмене пленными во время праздников.

«Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России на обмен военнопленными в формате “1000 на 1000”. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает над возвращением своих людей из российского плена. Я поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена», — написал Зеленский.

О трехдневном перемирии в период 9—11 мая между Россией и Украиной Трамп сообщил сегодня в соцсети Truth Social. «Рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая). В России празднуют День Победы, но точно так же и на Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны. Это прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1 тыс. заключенных из каждой страны», — написал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков даст разъяснения в связи со словами Трампа о продлении перемирия. Позже Ушаков заявил, что Москва согласилась поддержать предложение Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая.

«По поручению президента России Владимира Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия», — сказал он.

