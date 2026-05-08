Балицкий сообщил о вывозе детей из 30-километровой зоны Запорожья

Губернатор Евгений Балицкий заявил, что украинские военные начали наносить прицельные удары по детям в Запорожской области. По его словам, из-за угрозы атак детей из прифронтовых населенных пунктов вывозят в другие регионы России на летний период.
Как сообщил глава региона в эфире телеканала ЗаТВ, детей направляют в Карелию, Санкт-Петербург и Крым. Часть школьников проведет лето в крымских санаториях, где для них организуют отдых и обучение.
Балицкий уточнил, что речь идет прежде всего о населенных пунктах, расположенных в 30-километровой зоне от линии боевых действий. По его словам, в этих районах сохраняется угроза атак беспилотников и обстрелов.
Глава региона также обратился к родителям с просьбой соглашаться на временный выезд детей в безопасные районы. Он отметил, что многие семьи тяжело воспринимают длительное расставание, однако назвал вывоз несовершеннолетних необходимой мерой безопасности.
По словам губернатора, часть детей останется и на территории Запорожской области — для них подготовят специальные объекты размещения. При этом основные программы летнего отдыха организуются совместно с регионами-шефами и руководством Крыма.
Власти Запорожской области регулярно сообщают об угрозе атак беспилотников и артиллерийских ударов в населенных пунктах, расположенных рядом с линией соприкосновения. В регионе продолжают действовать меры повышенной безопасности, а власти организуют программы временного размещения и отдыха для детей из приграничных районов.
