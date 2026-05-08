Army Recognition: Киев начал применять дешевую ПВО против дронов

На Украине зафиксировали новую систему противовоздушной обороны Stash, предназначенную для борьбы с беспилотниками-камикадзе. Об этом сообщает Army Recognition.
По данным издания, комплекс установлен на буксируемой колесной платформе и оснащен американскими ракетами AGM-114 Hellfire. Также система получила компактную радиолокационную станцию и пусковые направляющие для нескольких боеприпасов.
Авторы публикации отмечают, что по внешнему виду радара можно предположить использование станции семейства RADA. Такая конфигурация, как утверждается, больше подходит для работы в тыловых районах, поскольку установка отличается ограниченной мобильностью.
В материале подчеркивается, что на линии фронта подобный комплекс может стать уязвимой целью. В то же время использование Stash рассматривается как попытка снизить расходы на противовоздушную оборону и сократить расход более дорогих ракет для систем Patriot и NASAMS.
Ракеты AGM-114 Hellfire изначально разрабатывались как авиационные боеприпасы для поражения бронетехники и наземных целей. В последние годы их все чаще адаптируют для борьбы с беспилотниками и малоскоростными воздушными объектами в составе мобильных систем ПВО малого радиуса действия.
