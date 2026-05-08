Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с 9 по 11 мая

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Главное, что условлено произвести в период перемирия обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», — сказал он.

Ушаков отметил, что это решение — продолжение недавнего телефонного разговора Владимира Путина с американским лидером.

«Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику», — подчеркнул представитель Кремля.

Представители США находились на связи с Украиной во время обсуждения временного прекращения боевых действий, добавил он.

В конце апреля Путин провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома. Российский лидер проинформировал его о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Они также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт.

