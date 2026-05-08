Лукашенко предрек очередь из мировых лидеров на парад в Москве

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил уверенность, что в будущем иностранные политики будут сами добиваться права присутствовать на параде Победы на Красной площади. В ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле он подчеркнул, что время расставит все по своим местам.

«Придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехали, и побыть на этой площади», — заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, нынешняя ситуация в мире наглядно демонстрирует истинные позиции различных государств в отношении исторической памяти.

Глава Белоруссии выступил с резкой критикой в адрес соседних государств, которые отказались от наследия предков: «Просто некрасиво и противно, когда наблюдаешь за нашими “товарищами”, которые решили забыть, бросить под ноги эту Победу. Советский народ спас от “коричневой чумы” не только Европу, но и весь мир. Это наше великое достояние».

В свою очередь, Владимир Путин выразил признательность коллеге за приезд в российскую столицу, отметив сложность текущей обстановки, в том числе в вопросах обеспечения безопасности. «Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь. Мы никого не приглашали официально, а просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать. Особенно это, мне кажется, актуально и естественно в сегодняшней обстановке», — сообщил президент России.

В ходе переговоров в Кремле лидеры двух стран обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества и глобальную повестку. Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

