Песков: Ушаков даст разъяснения на фоне слов Трампа о продлении перемирия

Песков заявил, что Россия даст комментарий по поводу заявления Трампа о продлении перемирия до 11 мая.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о продлении перемирия между Россией и Украиной до 11 мая. Как заявил пресс-секретарь главы РФ, разъяснения на фоне слов американского лидера позднее даст помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал прекращение огня между Россией и Украиной по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В личном аккаунте в соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что президент РФ Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский согласились соблюдать временное перемирие 9, 10 и 11 мая.

По словам Трампа, именно он попросил об этом представителей государств. Президент США также сообщил о предстоящем обмене пленными между Москвой и Киевом в формате 1000 на 1000.

