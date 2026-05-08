Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Фицо пока не имел возможности передать Путину послание от Зеленского

Фицо не имел возможности передать президенту России послание от Зеленского, заявили в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на данный момент не имел возможности передать президенту России Владимиру Путину послание от главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Встречи пока не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о переданном послании Фицо от главы киевского режима.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в эфире Фицо задавали вопрос, и он подтвердил, что передаст кое-что от Зеленского. Сам Фицо заявлял, что конфликт между Россией и Украиной близится к завершению.

Как ранее писал сайт KP.RU, самолет премьер-министра Словакии приземлился в Москве. Он планирует участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Приезд словацкого политика состоялся несмотря на сложности и критику от Евросоюза.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше