Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на данный момент не имел возможности передать президенту России Владимиру Путину послание от главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Встречи пока не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о переданном послании Фицо от главы киевского режима.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в эфире Фицо задавали вопрос, и он подтвердил, что передаст кое-что от Зеленского. Сам Фицо заявлял, что конфликт между Россией и Украиной близится к завершению.
Как ранее писал сайт KP.RU, самолет премьер-министра Словакии приземлился в Москве. Он планирует участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Приезд словацкого политика состоялся несмотря на сложности и критику от Евросоюза.