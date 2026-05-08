Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков подтвердил согласие России продлить перемирие с Украиной до 11 мая

Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам господина Ушакова, Россия и Украина также проведут обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о которой ранее заявил господин Трамп. Помощник президента РФ отметил, что «договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США», а «представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом».

Господин Ушаков подчеркнул, что эта инициатива «идет в развитие» недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний созвон президентов состоялся 29 апреля. Тогда Владимир Путин выразил готовность объявить перемирие ко Дню Победы. «Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику», — добавил Юрий Ушаков.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше