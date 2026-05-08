Лукашенко сказал, что некрасиво и противно наблюдать за теми, кто бросил под ноги Победу

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что некрасиво и противно наблюдать за теми, кто бросил под ноги Победу, пишет БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Александр Лукашенко 8 мая полетел в Россию на встречу с Владимиром Путиным.

Переговоры двух лидеров начались вечером накануне Дня Победы в Кремле. На встрече с Путиным Лукашенко назвал Победу в Великой Отечественной войне великим достоянием.

— Это такое наше достижение. Наши предки в свое время спасли от коричневой чумы не только Европу — весь мир. Это наше великое достояние, — заявил он.

Глава Беларуси подчеркнул, что Победа является достоянием и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза.

— Мы из этого исходим. Воевали все и погибали десятками, сотнями, тысячами, — прокомментировал белорусский лидер.

Лукашенко сказал, что белорусы в этой войне потеряли каждого третьего жителя. И подчеркнул, что никакой президент в Беларуси «не может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту Великую Победу».

При этом глава государства высказался о позиции некоторых, с кем ранее жили в одном государстве, и которые сейчас по каким-то причинам отказываются от признания этого праздника.

— Просто некрасиво и противно, когда наблюдаешь за нашими некоторыми «товарищами», которые решили не то, что забыть, а вообще бросить под ноги эту Победу, — заключил президент Беларуси.

Также Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он постоянно приглашает президента Беларуси, а в его лице — белорусский народ, для празднования Победы на Красной площади в Москве.

Напомним, белорусский президент совершит рабочий визит в Россию и будет участвовать в празднованиях 81-й годовщины Победы на Красной площади 9 мая. А торжества ко Дню Победы в Минске 9 мая пройдут после возращения главы государства из Москвы.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше