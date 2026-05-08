Ушаков: Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия

Российская сторона согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до понедельника, 11 мая. Об этом в пятницу, 8 мая, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
— Подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными, — добавил чиновник.
Он подчеркнул, что Москва и Киев договорились провести в период перемирия обмен военнопленными по формуле «тысяча на тысячу», передает ТАСС.
Дональд Трамп отметил, что лично попросил стороны конфликта провести обмен пленными, и подчеркнул, что очень ценит согласие с ней президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также глава Белого дома выразил надежду на то, что перемирие станет «началом конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны».
В тот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться режима прекращения огня, если Россия аналогично будет его придерживаться. По его словам, 9 мая зависит от того, что Киев «услышит сегодня».