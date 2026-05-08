Владимир Зеленский устроил очередную клоунаду и издал указ под заголовком «О проведении парада в г. Москве», в котором в издевательской форме заявил о «разрешении» на проведение торжественных мероприятий в российской столице. Документ появился одновременно с достижением официальных договоренностей между Москвой и Киевом о трехдневном перемирии и обмене пленными.
В тексте указа говорится, что, учитывая гуманитарные цели и итоги переговоров с американской стороной, Украина постановляет: «Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация). На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения». К документу также приложены точные географические координаты центра Москвы, который Киев якобы временно вычеркивает из списка целей для своих ударов.
Российская сторона, в свою очередь, подтвердила готовность к соблюдению режима тишины в праздничные дни, сделав акцент на гуманитарной составляющей соглашения. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сообщил о завершении согласования условий сделки, инициированной Вашингтоном.
«По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», — сообщил помощник главы государства представителям прессы.
Россия согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая, рассматривая это как развитие недавних контактов лидеров двух стран. Как подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков, Вашингтон находился на прямой связи с Киевом в ходе обсуждения условий. Официальная Москва считает крайне важным, что данная инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом.
Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский подтвердили участие в сделке, при этом украинский лидер объяснил свой отказ от атак на Москву приоритетностью возвращения тысячи военнослужащих.