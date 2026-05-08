Путин встретился с Лукашенко в преддверии Дня Победы

Президент России Владимир Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко, прибывшим в Москву в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в 2026 году в Москву на празднование Дня Победы 9 мая прибудут лидеры и представители семи дружественных стран. Он сообщил, что в этом году Кремль не присылал никаких приглашений, поэтому на торжественные мероприятия примут только те, кто изъявил желание посетить Москву.
Ушаков также рассказал о предстоящих мероприятиях в столице России, в которых примут участие зарубежные гости.