Путин встретился с Лукашенко в преддверии Дня Победы

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в 2026 году в Москву на празднование Дня Победы 9 мая прибудут лидеры и представители семи дружественных стран. Он сообщил, что в этом году Кремль не присылал никаких приглашений, поэтому на торжественные мероприятия примут только те, кто изъявил желание посетить Москву.