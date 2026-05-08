Ушаков: Россия согласилась на обмен пленными в формате «1000 на 1000»

Юрий Ушаков подтвердил готовность России провести масштабный обмен пленными с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

«Условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», — заявил Ушаков журналистам.

Ушаков отметил, что договоренность, достигнутая через посредничество Вашингтона, приурочена к 81-й годовщине Победы и развивает недавний телефонный разговор лидеров РФ и США.

Ранее Дональд Трамп объявил, что в период с 9 по 11 мая между РФ и Украиной будет действовать режим прекращения огня.

