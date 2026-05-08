Дмитрия Щербинина назначили замглавы Минобороны

Согласно биографическим данным, уроженец Перми имеет фундаментальную подготовку: он с отличием окончил технический университет, Высшую школу государственного управления РАНХиГС и обладает степенью MBA. Свою трудовую деятельность Щербинин начинал в 1999 году на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а в период с 2017 по 2020 год руководил департаментом цифровой экономики в Экспертном управлении администрации президента. За вклад в государственную службу Дмитрий Щербинин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.