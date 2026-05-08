Дмитрия Щербинина назначили замглавы Минобороны

Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. Соответствующие изменения внесены в структуру руководства на сайте военного ведомства. На новом посту он сосредоточится на технологической трансформации и управлении информационными потоками армии.

«Щербинин Дмитрий Владимирович — заместитель министра обороны Российской Федерации. Ему будет подчинен департамент информационных систем», — указано в официальном разделе на портале министерства.

Карьерный взлет 44-летнего чиновника неразрывно связан с командой нынешнего министра обороны. С 2020 по 2024 год Щербинин трудился в аппарате Правительства РФ, занимая пост заместителя руководителя секретариата Андрея Белоусова. После перехода в военное ведомство он последовательно занимал должности советника министра и начальника Главного управления цифрового развития, пока 1 апреля 2026 года указом президента не был утвержден в должности замминистра.

Согласно биографическим данным, уроженец Перми имеет фундаментальную подготовку: он с отличием окончил технический университет, Высшую школу государственного управления РАНХиГС и обладает степенью MBA. Свою трудовую деятельность Щербинин начинал в 1999 году на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а в период с 2017 по 2020 год руководил департаментом цифровой экономики в Экспертном управлении администрации президента. За вклад в государственную службу Дмитрий Щербинин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.