Перемирие и обмен пленными в формате «тысяча на тысячу». Заявления Ушакова

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
ТАСС собрал ключевые заявления помощника президента.
Перемирие и обмен военнопленными
Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «тысяча на тысячу»: «По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными».
«Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны».
Телефонные контакты России и США, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренностей о перемирии
Договоренность «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».
Важность инициативы
Кремль считает важным, что инициатива о перемирии с Киевом