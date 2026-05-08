Перемирие и обмен пленными в формате «тысяча на тысячу». Заявления Ушакова

Кремль считает важным, что инициатива о перемирии с Киевом 9—11 мая приурочена к празднованию годовщины Великой Победы.

Источник: РИА "Новости"

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

ТАСС собрал ключевые заявления помощника президента.

Перемирие и обмен военнопленными

Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «тысяча на тысячу»: «По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными».

«Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны».

Телефонные контакты России и США, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренностей о перемирии 9—11 мая: «Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США в свою очередь находились на связи с Киевом».

Договоренность «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

Важность инициативы

Кремль считает важным, что инициатива о перемирии с Киевом 9—11 мая была приурочена к празднованию годовщины Великой Победы: «Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику».

