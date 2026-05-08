Перемирие и обмен пленными в формате «тысяча на тысячу». Заявления Ушакова

Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «тысяча на тысячу»: «По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными».