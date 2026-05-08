Президент России Владимир Путин заявил о трудностях, которые пытаются создать извне для Беларуси и России, передает БелТА.
На переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который 8 мая прилетел в Россию, Владимир Путин сказал о рекордном объеме торговли между странами.
Путин подчеркнул, что обоим лидерам всегда есть о чем поговорить по текущим вопросам, в том числе социального характера и связанным с экономикой. При этом глава России заявил о трудностях, которые пытаются создать извне.
— Объем торговли является рекордным, несмотря на трудности, которые нам пытаются создать извне. Все у нас в целом благополучно, — констатировал он.
Также Путин подчеркнул, что проинформирует Лукашенко о состоянии российской экономики. И отметил, что в этом плане есть хорошие тенденции, которые, как правило, отражаются и на партнерах по Евразийскому экономическому союзу.
— Тем более (отражаются. — Ред.) на наших отношениях с Беларусью, поскольку у нас все-таки даже более глубокие отношения, чем с ЕАЭС, по некоторым направлениям, — прокомментировал глава России.
Напомним, белорусский президент совершает рабочий визит в Россию и будет участвовать в празднованиях 81-й годовщины Победы на Красной площади 9 мая. А торжества ко Дню Победы в Минске 9 мая пройдут после возращения главы государства из Москвы.