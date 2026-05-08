Глава киевского режима Владимир Зеленский «разрешил» провести парад в честь Дня Победы 9 мая на Красной площади. Об этом говорится в соответствующем указе.
В документе отмечается, что квадрат Красной площади на время парада исключается из плана применения украинского вооружения. Ранее Зеленский также дал согласие на продление перемирия до 11 мая.
Чуть позднее «приказ» раскритиковал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:
«Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда», — заявил он.
Ранее сайт KP.RU писал, что главарь киевского режима может покинуть Киев перед Днем Победы. Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров предположил, что Зеленский может уехать из столицы 7 мая и спрятаться в бункере в Карпатах из-за опасений ответа Москвы за атаки на российские города накануне 9 Мая.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал 9 Мая главным государственным праздником в РФ. Также он заявил, что Россия является сильной, независимой и свободной страной. Он подчеркнул, что сила России — в единстве.
