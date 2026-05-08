The Atlantic: Трамп устал от войны с Ираном, а Тегеран не хочет мира

Президент США Дональд Трамп хочет завершить войну с Ираном, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.
По данным издания, война оказалась гораздо сложнее и продлилась дольше, чем ожидал американский лидер. Трамп не хочет застревать в ближневосточном конфликте, как некоторые его предшественники. Он также опасается, что война помешает его визиту в Китай.
Трамп уже много раз объявлял о победе, в том числе около трех недель назад, когда Иран ненадолго открыл Ормузский пролив. Он неоднократно продлевал режим прекращения огня вместо того, чтобы выполнить свои угрозы возобновить боевые действия.
На этой неделе его администрация неожиданно отказалась от попытки сопровождать корабли через пролив, отчасти опасаясь, что это может спровоцировать эскалацию.
В то же время, пишет The Atlantic, Иран не хочет завершать конфликт, по крайне мере на условиях, приемлемых для американских переговорщиков. Республиканская партия с тревогой наблюдает за ростом цен на бензин и падением рейтингов.
Ранее Трамп назвал 8 мая днем победы США во Второй мировой войне.