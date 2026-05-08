Колумбийцев в расход: под Харьковом разгромили отряд наемников ВСУ

В ходе боя один из иностранцев предпочел сдаться, в то время как другого ликвидировали его же соратники. «В плен сдался Уильям Андрес Гальего Ороско, позывной Cantor, 2002 года рождения. Ранее наемник считался ликвидированным. Выбрал жизнь. Второго звали Франциско, был ранен, ему наши бойцы оказали помощь, но ВСУ потом убили его дроном “Баба-Яга”», — рассказал представитель силовых структур.