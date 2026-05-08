Путин поблагодарил Токаева за приезд в Москву на День Победы

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и благодарил его за визит в Москву на празднование 81-й годовщины Победы.

«Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с Россией», — заявил Владимир Путин.

По словам российского президента, это «лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией». Он добавил, что развитие двусторонних связей во многом происходит благодаря личному вкладу господина Токаева. «Большое спасибо еще раз за то, вы в Москве», — подчеркнул глава государства.

Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, 9 мая господин Токаев вместе с другими лидерами будет присутствовать на параде на Красной площади, примет участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в других торжественных мероприятиях.

