Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Горе тому, кто пытается подтрунивать»: в Кремле ответили на «разрешение» Киева провести Парад Победы в Москве

Песков раскритиковал указ Зеленского, «позволяющий» провести Парад Победы.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал указ главы киевского режима Владимира Зеленского, «позволяющий» провести Парад в Москве по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом официальный представитель Кремля высказался в беседе с журналистом издания Life.ru Александром Юнашевым.

«Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда», — заявил Песков.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский «разрешил» провести парад в честь Дня Победы 9 мая на Красной площади, подписав соответствующий указ. Как отмечается в документе, этот участок будет исключен из плана применения украинского вооружения 9 мая.

До этого стало известно, что Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной по случаю Дня Победы до 11 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии и обмене пленными с Украиной: главные заявления сторон.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше