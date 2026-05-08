Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал указ главы киевского режима Владимира Зеленского, «позволяющий» провести Парад в Москве по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом официальный представитель Кремля высказался в беседе с журналистом издания Life.ru Александром Юнашевым.
«Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда», — заявил Песков.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский «разрешил» провести парад в честь Дня Победы 9 мая на Красной площади, подписав соответствующий указ. Как отмечается в документе, этот участок будет исключен из плана применения украинского вооружения 9 мая.
До этого стало известно, что Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной по случаю Дня Победы до 11 мая.
