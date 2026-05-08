Vif: министр обороны Бельгии пообещал Киеву 53 истребителя F-16 к 2029 году

БРЮССЕЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Министр обороны Бельгии Те Франкен пообещал передать Киеву все 53 оставшиеся у Бельгии самолета F-16 к 2029 году, но признал, что несмотря на обещания правительства двухлетней давности, королевство пока не передало Киеву ни одного старого истребителя. Об этом сообщил журнал Vif со ссылкой на главу бельгийского военного ведомства.
«Министерство обороны запланировало передачу Украине всех 53 бельгийских самолетов F-16, большая часть из которых должны быть переданы в конце этого срока», — сообщил журнал.
«Согласно этому плану, первые 7 самолетов должны поступить в 2026 году, четыре из которых в нелетном состоянии, они используются как тренажеры», — отмечает издание.
Vif подтверждает, что до настоящего момента Бельгия не передала Киеву ни одного самолета, несмотря на то, что прошлое правительство королевства обещало Владимиру Зеленскому отправить первые две машины еще в 2024 году.
Это связано с задержкой поставкой заказанных Бельгией у США в 2018 году самолетов F-35, предназначенных на замену всего парка F-16, большая часть которых уже выработала свой ресурс.