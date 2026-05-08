Vif: министр обороны Бельгии пообещал Киеву 53 истребителя F-16 к 2029 году

БРЮССЕЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Министр обороны Бельгии Те Франкен пообещал передать Киеву все 53 оставшиеся у Бельгии самолета F-16 к 2029 году, но признал, что несмотря на обещания правительства двухлетней давности, королевство пока не передало Киеву ни одного старого истребителя. Об этом сообщил журнал Vif со ссылкой на главу бельгийского военного ведомства.