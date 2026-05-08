Путин поблагодарил президента Казахстана за приезд в Москву

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Кремле. Визит казахстанского лидера приурочен к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсуждению ключевых вопросов стратегического партнерства двух стран.
«Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы) происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией», — заявил Владимир Путин в начале встречи.
Российский лидер особо подчеркнул личную роль коллеги в укреплении межгосударственных связей: «В значительной степени это происходит благодаря вам и вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей. Большое спасибо еще раз за то, что вы в Москве».
Владимир Путин также отметил глубокое личное значение праздника для обоих лидеров, упомянув историю семьи президента Казахстана. «Я знаю, с событиями военных лет напрямую связана и ваша семья. Для нас лично и наших народов это грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник», — констатировал глава государства.
Ожидается, что в ходе переговоров лидеры затронут актуальные вопросы сотрудничества перед визитом российского президента в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев также примет участие во всех торжественных мероприятиях в Москве 9 мая.