В ГД прокомментировали перемирие на 9−11 мая

Член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис считает, что США больше не будет смысла о чем-либо говорить с Владимиром Зеленским, если он сорвет эту договоренность.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. США больше не будет смысла о чем-либо говорить с Владимиром Зеленским, если он сорвет перемирие на 9−11 мая. Такое мнение выразила ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис («Новые люди»).

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «тысяча на тысячу».

«Своим заявлением Дональд Трамп берет на себя личную ответственность за действия Зеленского и ВСУ в ближайшие три дня. Мы, конечно, надеемся, что Зеленский хотя бы сейчас будет верен своему слову. Потому что если он этого слова вновь не сдержит — у США не останется аргументов для дальнейших с ним переговоров и какого-либо взаимодействия», — считает депутат.

