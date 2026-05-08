Израиль и Ливан проведут 14−15 мая детальные переговоры о мире

«В ходе дискуссий будет подготовлена рамочная конструкция для договоренностей о прочном мире и безопасности, полном восстановлении суверенитета Ливана над всей его территорией, делимитации границ, а также создании конкретных путей оказания гуманитарной помощи в Ливане и его реконструкции», — говорится в письменном заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства.
«США приветствуют приверженность обоих правительств этому процессу и понимают, что всеобъемлющий мир зависит от полного восстановления государственной власти в Ливане и полного разоружения [движения] “Хезболлах”, которое признано Вашингтоном иностранной террористической организацией», — заявляет Пиготт.
Встречи между двумя сторонами проходят в Вашингтоне при активной поддержке администрации США. После первого раунда консультаций, состоявшихся 14 апреля, была достигнута договоренность об установлении режима прекращения огня в Ливане с 17 апреля. Затем по итогам второго раунда 23 апреля было объявлено о продлении перемирия на три недели.