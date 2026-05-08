Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии провели телефонный разговор

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор. Стороны выступили за восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе и недопустимость новой эскалации в регионе.

Главы МИД России и Саудовской Аравии также назвали необходимым продолжение дипломатических контактов для достижения устойчивой и долгосрочной договоренности об урегулировании кризиса. «Особо акцентировалась задача восстановления режима свободы судоходства в том виде, как он существовал до конца февраля», — указано в сообщении на сайте МИД России.

Министры сочли целесообразным вернуться к усилиям по нормализации отношений между Ираном и арабскими монархиями на длительную перспективу. Сергей Лавров также подтвердил готовность России содействовать прогрессу с учетом интересов всех вовлеченных сторон.

