Владимир Путин наградил медалями актрис Селезневу, Зудину и продюсера Пудовкина

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил народную артистку РФ Марину Зудину, актрису Наталию Селезневу медалями «За заслуги в культуре и искусстве». Это следует из указа главы государства, размещенном на официальном сайте опубликования правовых актов.
Согласно указу, актрису удостоили награды «За заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность».
Также Путин удостоил и директора народной артистки РФ Ларисы Долиной, продюсера Сергея Пудовкина медали «За труды в культуре и искусстве».
Как ранее писал сайт KP.RU, Путин присвоил актеру Ленкома Марка Захарова Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России. Кроме того, Путин удостоил Ларису Рубальскую званием народного артиста Российской Федерации.