Фицо уверен, что украинский конфликт скоро закончится

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по прибытии в Москву заявил, что российско-украинский конфликт приближается к концу. Он призвал к диалогу и заявил, что переговоры на сто раз лучше любых боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после прибытия в Москву сделал заявление о ситуации на Украине.

«Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», — сказал он журналистам.

Словацкий премьер подчеркнул, что стороны должны встречаться и говорить вместе. Он назвал себя абсолютным сторонником любого вида перемирия и заявил, что сидеть за столом переговоров в сто раз лучше, чем вести боевые действия.

Напомним, Фицо прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.

Ранее Фицо заявил, что Запад побежит в Россию после завершения украинского конфликта.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше