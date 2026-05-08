Фицо уверен, что украинский конфликт скоро закончится

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после прибытия в Москву сделал заявление о ситуации на Украине.
«Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», — сказал он журналистам.
Словацкий премьер подчеркнул, что стороны должны встречаться и говорить вместе. Он назвал себя абсолютным сторонником любого вида перемирия и заявил, что сидеть за столом переговоров в сто раз лучше, чем вести боевые действия.
Напомним, Фицо прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
Ранее Фицо заявил, что Запад побежит в Россию после завершения украинского конфликта.