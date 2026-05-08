Песков высказался об указе Зеленского, «позволяющем» провести парад в Москве

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной, которое продлится с 9 по 11 мая включительно. Он заявил, что это его собственное предложение, и поблагодарил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского за то, что они его одобрили. Позже Москва и Киев подтвердили согласие на трехдневное прекращение огня.