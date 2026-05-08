Песков высказался об указе Зеленского, «позволяющем» провести парад в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, «разрешающий провести парад 9 мая в Москве». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Россия не нуждается в чьем-либо разрешении для проведения запланированных торжественных мероприятий в честь Дня Победы.

— Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда. А нам ничье разрешение не нужно, — передает слова пресс-секретаря президента России Telegram-канал журналиста Александра Юнашева.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной, которое продлится с 9 по 11 мая включительно. Он заявил, что это его собственное предложение, и поблагодарил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского за то, что они его одобрили. Позже Москва и Киев подтвердили согласие на трехдневное прекращение огня.

Владимир Зеленский написал, что «должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая». Он также заявил, что Киев получил согласие России на обмен военнопленными, о котором говорил Трамп. Со стороны Москвы поддержку инициативы Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая подтвердил помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков.

