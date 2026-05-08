Токаев сообщил о подготовке визита Путина в Казахстан

МОСКВА. 8 мая. /ТАСС/. В Казахстане готовятся к государственному визиту президента РФ Владимира Путина, который планируется в конце мая, сообщил президент республики Косым-Жомарт Токаев.
«Что касается сотрудничества между нашими странами, то мы интенсивно готовимся к вашему государственному визиту в конце мая. Вы знаете, за последние 20 лет 177 проектов только в области промышленной кооперации находились в проработке и 122 проекта были успешно выполнены буквально за последние пять лет», — сказал Токаев на встрече с Путиным в Москве.
Он отметил, что Россия является самым главным инвестором в экономику Казахстана. «Торговля успешно развивается, по итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверено перейдем отметку в 30 млрд долларов», — уверен президент Казахстана.
Гуманитарные связи РФ и Казахстана.
Отдельно он обратил внимание на гуманитарные связи России и Казахстана, в том числе в области образования. «Школа “Сириус” практически уже активно начала работать на нашей территории — в Алма-Ате, Астане, других городах, очень хороший проект, я лично курирую эти проекты. Конечно, много работы впереди, но я думаю, что мы сможем реализовать данные проекты», — сказал Токаев, отметив, что Казахстан в них заинтересован.
В сфере туризма, добавил он, по итогам 2025 года Россия вышла на первое место по количеству туристов в Казахстане, на втором месте — Китай, на третьем — Индия. «Показатели очень хорошие и, конечно же, я надеюсь, что предстоящие саммит и заседания Высшего евразийского экономического Союза будет также успешным», — сказал президент Казахстана.
Он сообщил, что недавно принял председателя Евразийской экономической комиссии. «Полагаю, что каких-либо препятствий на пути к тому, чтобы обеспечить успех этого важного мероприятия, не существует. Есть и другие вопросы, которые не носят такого спорного характера, экономика — есть экономика, время от времени такие вопросы возникают и очень правильно, что мы сумели найти подходы к решению этих вопросов», — сказал он, добавив, что хотел бы обсудить некоторые вопросы отдельно.
«Но в целом, я полагаю, что ваш предстоящий государственный визит в Казахстан будет событием огромной, без всякого преувеличения, важности — политической важности исторической важности», — сказал он. Путин на это сказал: «Будем готовиться к работе в рамках этого визита».
Токаев, приехавший в Москву на мероприятия по случаю 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что это праздник со слезами на глазах, когда чувствуются герои самой кровопролитной воины в истории человечества. «Не зря погибли наши предки, поскольку надо помнить, что они отстояли не только счастливое будущее своих детей и внуков, но Советское государство, победив фашизм в Великой Отечественной войне, выйдя из Второй мировой войны в статусе великой державы и фактически став учредителем Организации Объединенных наций», — сказал он, подчеркнув, что послевоенный СССР фактически формировал новый миропорядок.
В Казахстане это все помнят и чествуют своих ветеранов, сказал Токаев, отметив, что в Казахстане осталось 57 фронтовиков и более 32 000 человек, которые считаются участниками войны.