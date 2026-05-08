Сторонники независимости впервые выиграли выборы в парламент Уэльса

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Левая националистическая Партия Уэльса (Plaid Cymru) впервые победила на выборах в Сенедд (парламент Уэльса). Об этом свидетельствуют итоги голосования.
Партия Уэльса, выступающая за выход из состава Великобритании, провела 43 кандидата в 96-местный парламент. Тем не менее этого результата оказалось недостаточно для самостоятельного формирования регионального правительства: сторонникам независимости не хватило шести мест. Вероятно, Партия Уэльса, образованная в 1925 году, будет вынуждена заключить коалиционный пакт с Лейбористской партией, которая завоевала девять мандатов.
Лейбористы удерживали контроль за Сенеддом с момента его образования в 1999 году. Более того, Лейбористская партия неизменно получала наибольшую долю голосов в Уэльсе на выборах любого уровня в течение более 100 последних лет. Среди тех, кто проиграл выборы в своем избирательном округе, оказалась первый министр Уэльса Элунед Морган. Она уже заявила, что оставит пост лидера валлийских лейбористов.
Впечатляющий результат на выборах также показала правопопулистская партия Reform UK, которая получила 34 места в парламенте. От Консервативной партии в Сенедде нового созыва будут заседать семь человек, а от «зеленых» — двое политиков. Партия «Либеральные демократы» будет представлена одним депутатом. Ранее в Сенедде заседали 60 парламентариев, однако их число было увеличено в соответствии с реформой 2024 года.
Явка на выборах составила 51,5%, что на 5 процентных пунктов выше показателей 2021 года. В процентном соотношении голоса избирателей распределились следующим образом: 34,8% человек проголосовали за Партию Уэльса (+13,8% по сравнению с предыдущими выборами), 29,4% избирателей отдали свой голос за Reform UK (+28,3%), 11,5% — за лейбористов (-24,3%). За консерваторов проголосовали 11% избирателей (-14,2%), за «зеленых» — 6,9% (+2,5%), а за «Либеральных демократов» — 4,4% (+0,1%). Еще 2,1% участников голосования поддержали представителей других политических сил или независимых кандидатов, которые не прошли в парламент.
Итоги прошедших накануне выборов означают, что впервые в истории одновременно в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии большую часть мест в региональных парламентах занимают сторонники выхода из состава Соединенного Королевства. Помимо Партии Уэльса, речь идет о Шотландской национальной партии и национал-республиканской партии «Шинн фейн», которая борется за объединение Ирландии.