Сторонники независимости впервые выиграли выборы в парламент Уэльса

Явка на выборах составила 51,5%, что на 5 процентных пунктов выше показателей 2021 года. В процентном соотношении голоса избирателей распределились следующим образом: 34,8% человек проголосовали за Партию Уэльса (+13,8% по сравнению с предыдущими выборами), 29,4% избирателей отдали свой голос за Reform UK (+28,3%), 11,5% — за лейбористов (-24,3%). За консерваторов проголосовали 11% избирателей (-14,2%), за «зеленых» — 6,9% (+2,5%), а за «Либеральных демократов» — 4,4% (+0,1%). Еще 2,1% участников голосования поддержали представителей других политических сил или независимых кандидатов, которые не прошли в парламент.