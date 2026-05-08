В Кремле жестко прокомментировали попытку украинского руководства выставить празднование 81-й годовщины Победы в Москве как результат «разрешения» со стороны Киева.
«Горе тому, кто над Днём Победы пытается подтрунивать. Это его беда», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Он отметил, что подобные издевательские жесты со стороны Владимира Зеленского свидетельствуют о глубоком моральном упадке украинской верхушки.
Представитель Кремля также подчеркнул, что любые попытки Киева заявить о своих «правах» на управление процессами в российской столице юридически ничтожны и не принимаются во внимание. «А нам ничьё разрешение не нужно», — резюмировал пресс-секретарь президента.
Ранее Владимир Зеленский издал указ № 374/2026 «О проведении парада в г. Москве», в котором в провокационной форме заявил, что Киев якобы «разрешает» провести торжественные мероприятия 9 мая. В тексте документа утверждалось, что квадрат Красной площади на время парада будет временно исключен из плана применения украинских вооружений.
Эта выходка последовала за объявлением президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей между Москвой и Киевом по трехдневному перемирию и масштабному обмену военнопленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее подтвердил, что Россия согласилась на инициативу Трампа исключительно из гуманитарных соображений и уважения к памяти павших героев.