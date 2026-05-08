RTL: Франция через украинцев поддерживает исламистов в борьбе с властями Мали

ПАРИЖ, 8 мая. /ТАСС/. Франция после вывода своих войск из Мали оказывает непрямую поддержку местным противникам нынешних властей этой африканской страны в лице радикальных исламистов и повстанцев-туарегов через украинских наемников. Об этом сообщила радиостанция RTL.
По данным источников в сфере безопасности, на которые ссылается радио, Париж «полагается на франкоязычных украинских военных, прошедших через иностранный легион ВС Франции». Среди них есть якобы и сотрудники военной разведки Украины, которые работают в Мали и поддерживают действия совместных сил туарегов и исламистов. И в то время как боевики хотят ослабить действующие власти страны, «Франция и Украина хотят свергнуть российских союзников», нынешних властей Мали в лице Африканского корпуса. Кроме того, в тексте прямо говорится о давних связях между французскими спецслужбами и повстанцами-туарегами.
«Ограничивая свою операционную помощь этими украинскими посредниками, Франция тем самым избегает прямого сотрудничества с джихадистами, связанными с “Аль-Каидой” (запрещена в РФ — прим. ТАСС)», — утверждает радиостанция. В своей публикации RTL признает, что такая практика осуждается руководством других стран африканского Сахеля, однако вместе с тем она «приносит результаты» и привела к захвату радикальными исламистами нескольких населенных пунктов.
Две крупнейшие радикальные группировки, действующие на территории Мали, — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», признающая себя частью «Аль-Каиды», и созданный повстанцами-туарегами «Фронт освобождения Азавада» — предприняли 25 апреля скоординированное нападение на ряд стратегически важных городов и объектов страны. К середине дня Вооруженным силам Мали и их международным союзникам удалось восстановить контроль над ситуацией и приступить к контратакующим действиям. Глава МИД Мали Абдулайе Диоп на этом фоне обвинил «внутренних и внешних спонсоров», в том числе Украину, в оказании помощи вооруженным группировкам за счет предоставления им разведданных, материально-технической поддержки и вербовки террористов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что киевский режим «не только сам применяет откровенно террористические методы, но и тесно сотрудничает с международными террористическими группировками, транснациональными криминальными сетями, в том числе по подготовке боевиков для борьбы против законных правительств, особенно на Африканском континенте».