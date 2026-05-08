Путин поблагодарил Токаева за приезд в Москву на празднование Дня Победы

Президент России Владимир Путин выразил признательность казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву за визит в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
«Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы — РБК) происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с Россией», — сказал Путин.
Как отметил президент, День Победы для народов России и Казахстана — очень важный праздник. Он добавил, что знает о том, как события военных лет напрямую связаны с семьей Токаева.
Кроме того, Путин подчеркнул, что развитие межгосударственных связей во многом происходит благодаря личному вкладу президента Казахстана.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву на празднование Дня Победы. 8 мая самолет Токаева приземлился в столице.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».