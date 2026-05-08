Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел в Кремле переговоры с президентом Узбекистана

Владимир Путин продолжил серию встреч в Кремле переговорами с лидером Узбекистана.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим на торжества по случаю Дня Победы. Встреча лидеров состоялась в Представительском кабинете Сенатского дворца.

Переговоры с президентом Узбекистана стали третьими в серии международных встреч российского президента, прошедших этим вечером. Ранее Путин уже провел двусторонние беседы с главами Белоруссии и Казахстана.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что рабочая программа вечера продолжится неформальным обедом. В нем примут участие прибывшие в Москву зарубежные гости.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше