Путин провел в Кремле переговоры с президентом Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим на торжества по случаю Дня Победы. Встреча лидеров состоялась в Представительском кабинете Сенатского дворца.
Переговоры с президентом Узбекистана стали третьими в серии международных встреч российского президента, прошедших этим вечером. Ранее Путин уже провел двусторонние беседы с главами Белоруссии и Казахстана.
Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что рабочая программа вечера продолжится неформальным обедом. В нем примут участие прибывшие в Москву зарубежные гости.
