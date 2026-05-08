Ни один народ не должен забывать свою историю, заявил Мирзиеев

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ни один народ не должен забывать свою историю, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.
Мирзиеев прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.
«Ни один народ не должен забывать свою историю. И я нахожусь здесь, чтобы своим внукам, своим детям, своему подрастающему поколению сказать, что их деды были героями. Вот это самое главное, то, что мы должны это не забывать», — сказал президент Узбекистана.