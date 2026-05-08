"Жалкий человек". Выходка Зеленского накануне 9 Мая поразила журналиста

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X осудил указ Владимира Зеленского, «позволяющий» провести Парад Победы в Москве.
«Микрофюрер в Киеве издал “указ”. Он говорит, что “разрешает” парад в Москве завтра. Какой же жалкий маленький человечек», — написал он.
Ранее сегодня глава киевского режима издал указ «О проведении парада в Москве». В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина «разрешает провести парад» в Москве, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы.