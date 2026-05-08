Британский посол рассказал о числе дипломатов, высланных из Москвы

Из посольства Великобритании в Москве с 2024 года были высланы 15 дипломатов. Об этом заявил посол Соединённого Королевства Найджел Кейси в интервью RTVI, комментируя текущие отношения между странами и серию шпионских скандалов.
По словам главы британской дипмиссии, именно представители посольства Великобритании чаще других иностранных сотрудников покидают Россию на фоне обвинений в разведывательной деятельности. Он отметил, что российская сторона рассматривает Британию как «особо враждебную», однако сам посол не согласился с такой оценкой, назвав её необоснованной.
Кейси уточнил, что за период его работы в Москве с 2024 года число высланных сотрудников достигло 15 человек. В посольстве считают, что подобные меры носят контрпродуктивный характер и не способствуют развитию отношений между странами, однако отражают их текущее состояние.
Последний случай высылки произошёл в марте. Тогда из России был выдворен второй секретарь британского посольства. В ФСБ заявили, что дипломат занимался деятельностью, несовместимой со своим статусом, и предпринимал попытки получения чувствительной информации на встречах с российскими экспертами в экономической сфере.
Ситуация с высылками на дипломатическом уровне сопровождается взаимными обвинениями и регулярно становится предметом публичных заявлений сторон. При этом каждая из сторон трактует причины инцидентов по-своему, не меняя общей линии взаимодействия, которая остаётся напряжённой.
По данным, озвученным в интервью, высылки связаны в том числе с политическим контекстом и позицией Лондона по ряду международных вопросов, включая поддержку Украины.
Читайте также: Финские магазины стали туристическими точками из-за интереса иностранцев.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.