Путин: РФ никого не приглашала на 9 Мая официально, лишь сказала, что рада всем

Россия не направляла лидерам других стран официальных приглашений на празднование Дня Победы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, Москва указала, что будет рада всем, кто готов приехать для отмечания этого праздника.
«Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать», — сказал Путин на встрече со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.
Ранее стало известно, что Путин также пообщается с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, 9 мая, все лидеры вместе будут присутствовать на параде на Красной площади, примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в других торжественных мероприятиях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии и обмене пленными с Украиной: главные заявления сторон.