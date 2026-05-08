Путин: отношения России и Узбекистана развиваются наилучшим образом

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Развитие отношений между Россией и Узбекистаном идет наилучшим образом, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Отношения между нашими странами за последние годы благодаря прежде всего вашим личным усилиям складываются самым наилучшим образом», — сказал Путин в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
«Растет объем торговли, торгово-экономических связей. Реализуются крупные проекты. Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана», — подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что Узбекистан развивается значительными впечатляющими темпами под руководством Мирзиеева.