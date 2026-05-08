Путин: День Победы является самым главным праздником народов России и Казахстана

Путин поблагодарил главу Казахстана Токаева за визит в Москву для участия в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин назвал День Победы самым главным праздником народов России и Казахстана. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым в Москве.

«Для нас лично и наших народов это грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник», — подчеркнул Путин.

Президент РФ упомянул, что семья Токаева напрямую связана с событиями военных лет. Путин поблагодарил президента Казахстана за визит в Москву для участия в памятных мероприятиях по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что это говорит о высоком уровне отношений России и Казахстана.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прибывшим в Москву в преддверии празднования Дня Победы.

